Primavera, pari in amichevole e ‘rompete le righe’

Si è chiusa la fase di preparazione precampionato della squadra Primavera del Pisa Sporting Club.

Sul campo di Casciana Terme i ragazzi di Miguel Veloso hanno affrontato in amichevole i Mobilieri Ponsacco (0-0 il risultato finale) schierando sul campo qualche volto nuovo e mettendo in evidenza già una ottima intesa.

Adesso cresce l’attesa per conoscere il calendario del prossimo Campionato Primavera 2, al via il 5 settembre; un appuntamento al quale i giovani nerazzurri arriveranno dopo affrontato altri due importanti Test Match: venerdì 14 agosto (ore 17.00) in casa del Ghiviborgo e sabato 22 agosto (ore 17.00) contro i pari età della Virtus Entella.

Questo il tabellino dell’ultimo test e la rituale foto di gruppo prima del ‘rompete le righe’:

PISA. Guizzo (46′ Paolini, 66′ Sebastiano), Bertacca (46′ Lenzoni), Bartoletti (46′ Ietro), Bendinelli (60′ Simonini), Minisini (46′ Fici, 70′ D’Ambrosio), Menicucci (60′ Cosi), Bernardini (46′ Saviozzi), Lucarelli (46′ Ribechini), Ghizzani (46′ Mocanu), Mainardi (60′ Cangiano), Masi (46′ Paoletti). Allenatore Veloso

MOBILIERI PONSACCO. Micheli (60′ Becherini), Ribechini (46′ Aliotta), Pardini (46′ Pisani), Marinari (73′ Panicucci), Mancini (46′ Smajlai), Gemignani (73′ Landi), Leotta (46′ El Ouardi), Lici (46′ Macchi), Taraj (46′ Filippi), Niccolai (46′ Panettella), Sciapi (60′ Rofi). Allenatore Polzella.

Arbitro. Mathia Bragazzi di Carrara. Assistenti La Macchia-Mata.

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