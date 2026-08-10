Scarica l’App ufficiale del Pisa SC

Tutto il Pisa Sporting Club a portata di ‘tap’.

Arriva l’App ufficiale del Club nerazzurro, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android e realizzata in collaborazione con Epico Play, una sports-tech company specializzata nello sviluppo di ecosistemi digitali per club, leghe e organizzazioni sportive.

Il Pisa SC entra sempre più nell’universo digitale con uno strumento innovativo e di estrema comodità per ogni tifoso.

Con l’App ufficiale del Pisa SC saranno molti gli strumenti a disposizione degli utenti: dalla consultazione delle news principali alle informazioni sul campionato e le gare in programma, contenuti interattivi, video, foto, e iniziative esclusive, oltre a tutto il materiale ufficiale dello Store online.

Ma soprattutto, grazie alla integrazione con il sistema TicketOne, sarà possibile gestire direttamente all’interno dell’App tutti i biglietti e i titoli di ingresso acquistati, e utilizzarla per accedere alla Cetilar Arena.

Insomma, un vero e proprio ecosistema digitale dedicato ai tifosi nerazzurri, con funzionalità in continuo aggiornamento: uno strumento indispensabile per vivere ogni giorno tutte le emozioni del Pisa SC

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