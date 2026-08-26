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Serie BKT 2026/27 | #Arezzo-Palermo: l’arbitro sarà Marinelli di Tivoli

AREZZO – Sono stati designati i direttori di gara di Arezzo-Palermo, match valido per la 2a giornata di Serie BKT 2026/27, in programma domenica 30 agosto alle ore 19, allo stadio ‘Città di Arezzo”.

Arbitro: Marinelli di Tivoli
Assistenti: Galimberti-Zanellati
IV uomo: Di Loreto
VAR: Massimi
AVAR: Galipò