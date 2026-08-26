Posted on 26 Agosto 2026 by Luca Ferrari Serie BKT 2026/27 | #Arezzo-Palermo: l’arbitro sarà Marinelli di Tivoli AREZZO – Sono stati designati i direttori di gara di Arezzo-Palermo, match valido per la 2a giornata di Serie BKT 2026/27, in programma domenica 30 agosto alle ore 19, allo stadio ‘Città di Arezzo”. Arbitro: Marinelli di TivoliAssistenti: Galimberti-ZanellatiIV uomo: Di LoretoVAR: MassimiAVAR: Galipò Condividi: Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X Condividi su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon Condividi su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa Correlati Arezzo