Pisa-Catanzaro, arbitra Arena

Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 2° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa-Catanzaro, in programma domenica 30 agosto 2026 (ore 21.00) alla Cetilar Arena
Arbitro. Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)
1° Assistente. Thomas Miniutti (Maniago)
2° Assistente. Matteo Gentile (Isernia)
4° Ufficiale. Alessandro Silvestri (Roma 1)
Var. Paolo Mazzoleni (Bergamo)
Avar. Davide Ghersini (Genova)
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