Ufficiali due operazioni con il Campobasso FC

La S.S. Arezzo comunica di aver raggiunto un accordo con la società Campobasso Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2028, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Mancini.

Difensore centrale di ruolo, Mancini è nato il 2 maggio 2005 a Civitanova Marche. Calcisticamente è cresciuto nelle file dell’Academy Civitanovese. All’inizio della stagione 2019‑2020, all’età di 14 anni, è passato in prestito al settore giovanile del Perugia. Nella stagione successiva ha vestito, sempre a titolo temporaneo, la maglia dell’Ascoli. Nell’agosto 2021 è approdato nel settore giovanile del Parma, dove nelle tre stagioni successive ha collezionato numerose presenze con le formazioni U17, U18 e Primavera 2. Successivamente si è trasferito al Campobasso, con cui ha disputato la sua prima annata da professionista, totalizzando 16 presenze in campionato e una in Coppa di Serie C. Poi il passaggio all’FC Südtirol, in Serie B, formazione nella quale ha militato nell’ultimo torneo (4 presenze). La S.S. Arezzo rivolge un caloroso saluto di benvenuto a Davide Mancini e gli augura le migliori fortune per la sua nuova avventura in amaranto.

Contestualmente, la S.S. Arezzo comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Campobasso Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Coccia. Il difensore, 24 anni, ha vestito la maglia amaranto in 46 gare di campionato nelle stagioni 2023‑2024 e 2024‑2025. La S.S. Arezzo saluta e ringrazia Lorenzo, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.