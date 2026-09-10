Empoli – Arezzo: le statistiche della sfida

La S.S. Arezzo si prepara alla trasferta di Empoli, una gara che torna in Serie BKT a distanza di oltre vent’anni dall’ultimo incrocio nel torneo cadetto. Ecco le principali statistiche Opta che introducono il derby toscano.
I precedenti
- Sono 8 le sfide totali in Serie BKT tra Empoli e Arezzo: 2 vittorie per parte e 4 pareggi.
- Al Castellani il bilancio è in equilibrio: 1 vittoria Empoli, 1 vittoria Arezzo, 2 pareggi.
- L’ultimo incrocio in casa Empoli risale al 5 giugno 2005: 1-1.
- L’Arezzo non batte una squadra toscana in Serie B dal 23 settembre 1984: 1-0 proprio contro l’Empoli.
Stato di forma delle squadre
Empoli
- Ha vinto 2 delle prime 3 gare (Cremonese e Carrarese), perdendo solo a Mantova.
- Potrebbe ottenere due vittorie consecutive in Serie B per la prima volta dal novembre 2025.
- Ha subito 3 gol in tre giornate, segnandone altrettanti.
Arezzo
- Ha raccolto 3 punti nelle prime tre giornate (vittoria ad Avellino).
- Ha subito 9 gol, mai così tanti nelle prime tre gare di Serie B nella propria storia.
- Potrebbe perdere tre gare di fila in Serie B con lo stesso allenatore per la prima volta dal 2006.
Focus sui giocatori
Empoli
- Matteo Egan è uno dei tre difensori della Serie B che hanno giocato almeno 10 palloni in area avversaria (10).
- Popov e Shpendi hanno deciso le ultime due vittorie:
- Shpendi gol decisivo contro la Cremonese
- Popov gol decisivo contro la Carrarese
Arezzo
- Mattia Sala è l’unico centrocampista della Serie B con:
- ≥ 5 occasioni create (6)
- ≥ 5 dribbling riusciti (6)
- 20 duelli vinti, terzo miglior dato tra i centrocampisti del torneo.
- Cianci è il miglior marcatore amaranto con 2 reti (una su rigore).
- Ionita ha segnato il gol decisivo nella vittoria di Avellino.
Le statistiche degli allenatori
- Cristian Bucchi: 116 partite in Serie B, media punti 1.47.
- Guido Pagliuca: 48 partite in Serie B, media punti 1.46.
- Non ci sono precedenti diretti tra i due tecnici.
Classifica
- Empoli: 8º posto, 6 punti.
- Arezzo: 14º posto, 3 punti.
Dati chiave del match
- Empoli ha perso solo 1 degli ultimi 14 derby toscani in Serie B (8V, 5N).
- L’Arezzo ha segnato 4 gol in tre giornate, subendone 9.
- Empoli ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.
- Media gol complessiva nei precedenti: 2.13 reti a partita.
Squalificati
- Empoli: nessuno
- Arezzo: Illanes (1 giornata)