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Empoli – Arezzo: le statistiche della sfida

La S.S. Arezzo si prepara alla trasferta di Empoli, una gara che torna in Serie BKT a distanza di oltre vent’anni dall’ultimo incrocio nel torneo cadetto. Ecco le principali statistiche Opta che introducono il derby toscano.

I precedenti

  • Sono 8 le sfide totali in Serie BKT tra Empoli e Arezzo: 2 vittorie per parte e 4 pareggi.
  • Al Castellani il bilancio è in equilibrio: 1 vittoria Empoli, 1 vittoria Arezzo, 2 pareggi.
  • L’ultimo incrocio in casa Empoli risale al 5 giugno 2005: 1-1.
  • L’Arezzo non batte una squadra toscana in Serie B dal 23 settembre 1984: 1-0 proprio contro l’Empoli.

Stato di forma delle squadre

Empoli

  • Ha vinto 2 delle prime 3 gare (Cremonese e Carrarese), perdendo solo a Mantova.
  • Potrebbe ottenere due vittorie consecutive in Serie B per la prima volta dal novembre 2025.
  • Ha subito 3 gol in tre giornate, segnandone altrettanti.

Arezzo

  • Ha raccolto 3 punti nelle prime tre giornate (vittoria ad Avellino).
  • Ha subito 9 gol, mai così tanti nelle prime tre gare di Serie B nella propria storia.
  • Potrebbe perdere tre gare di fila in Serie B con lo stesso allenatore per la prima volta dal 2006.

Focus sui giocatori

Empoli

  • Matteo Egan è uno dei tre difensori della Serie B che hanno giocato almeno 10 palloni in area avversaria (10).
  • Popov e Shpendi hanno deciso le ultime due vittorie:
    • Shpendi gol decisivo contro la Cremonese
    • Popov gol decisivo contro la Carrarese

Arezzo

  • Mattia Sala è l’unico centrocampista della Serie B con:
    • ≥ 5 occasioni create (6)
    • ≥ 5 dribbling riusciti (6)
    • 20 duelli vinti, terzo miglior dato tra i centrocampisti del torneo.
  • Cianci è il miglior marcatore amaranto con 2 reti (una su rigore).
  • Ionita ha segnato il gol decisivo nella vittoria di Avellino.

Le statistiche degli allenatori

  • Cristian Bucchi: 116 partite in Serie B, media punti 1.47.
  • Guido Pagliuca: 48 partite in Serie B, media punti 1.46.
  • Non ci sono precedenti diretti tra i due tecnici.

Classifica

  • Empoli: 8º posto, 6 punti.
  • Arezzo: 14º posto, 3 punti.

Dati chiave del match

  • Empoli ha perso solo 1 degli ultimi 14 derby toscani in Serie B (8V, 5N).
  • L’Arezzo ha segnato 4 gol in tre giornate, subendone 9.
  • Empoli ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.
  • Media gol complessiva nei precedenti: 2.13 reti a partita.

Squalificati

  • Empoli: nessuno
  • Arezzo: Illanes (1 giornata)