Comunicato Societario (10 settembre 2026)

Il Pisa Sporting Club intende esprimere la propria posizione in merito al malore occorso al calciatore Rosen Bozhinov in occasione della gara contro la Juve Stabia di domenica scorsa (6 settembre 2026)

Al termine di un’approfondita valutazione medica, è stato confermato che il calciatore Rosen Bozhinov ha avuto una sincope convulsiva causata da condizioni climatiche sfavorevoli, a seguito di un’attività fisica ad alta intensità svolta in un contesto meteorologico eccezionalmente caldo e inaccettabile.

Ci preme per questo, primariamente augurare a Rosen una pronta guarigione e un rapido ritorno in campo: grazie all’assistenza e al supporto del nostro Staff Medico, il suo recupero sta procedendo nel migliore dei modi.

In ogni caso, il Pisa Sporting Club non può esimersi dal sottolineare la grave negligenza che si è verificata nella programmazione di una partita in condizioni come quelle precedentemente illustrate.

Pur comprendendo pienamente la necessità di garantire la massima visibilità e la valorizzazione del Campionato di Serie B, la salute e la sicurezza dei calciatori professionisti devono sempre rappresentare la priorità assoluta e non possono in alcun modo essere messe in secondo piano.

Nel corso dei colloqui avuti con la Lega Serie B negli ultimi giorni, ci è stato assicurato che la programmazione delle prossime partite sarà effettuata prestando maggiore attenzione alle preoccupazioni dei Club e alla necessità di garantire condizioni di gioco sicure.

Ci auguriamo che questo grave episodio possa rappresentare un importante insegnamento e contributo, e possa rafforzare la necessità di mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei calciatori; ci auguriamo altresì che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare che episodi simili possano verificarsi nuovamente in futuro

Pisa Sporting Club wishes to express its position regarding the medical emergency suffered by player Rosen Bozhinov during Sunday’s match against Juve Stabia (6 September 2026).

Following a thorough medical assessment, it has been confirmed that Rosen Bozhinov suffered a convulsive syncope caused by adverse weather conditions, following high-intensity physical activity carried out in exceptionally hot and unacceptable weather conditions.

First and foremost, we would like to wish Rosen a full and speedy recovery and a swift return to the pitch. Thanks to the care and support provided by our Medical Staff, his recovery is progressing in the best possible way.

At the same time, Pisa Sporting Club cannot refrain from highlighting the serious negligence involved in scheduling a match under the conditions described above.

While we fully understand the importance of ensuring maximum visibility for and promoting the value of the Serie B Championship, the health and safety of professional footballers must always be the absolute priority and can never be compromised or placed second to other considerations.

During discussions with Lega Serie B over the past few days, we have been assured that the scheduling of upcoming matches will be carried out with greater consideration for the concerns raised by the Clubs and the need to ensure safe playing conditions.

We hope that this serious incident can serve as an important lesson and contribute to strengthening the need to place the health and safety of footballers first. We also hope that all necessary measures will be adopted to prevent similar incidents from occurring again in the future.

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