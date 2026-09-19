Nota ufficiale sull’apertura della Curva Nord

In vista della gara Arezzo–Sudtirol, in programma domani, domenica 20 settembre, alle ore 15, la società comunica una variazione relativa all’accesso del pubblico allo stadio. La Curva Nord sarà aperta ai sostenitori locali, con accesso consentito a tutti, ad eccezione dei residenti nella provincia di Bolzano. La misura sarà valida dalle ore 12, sia per l’acquisto dei biglietti online sia presso i punti vendita autorizzati TicketOne. La decisione è stata adottata in coordinamento con le autorità competenti, nell’ottica di garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo e la massima sicurezza per tutti i presenti.