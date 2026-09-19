MODIFICHE AGLI ORARI DI APERTURA DELLA BIGLIETTERIA STADIO

L’US Città di Pontedera comunica che, in ottemperanza alle nuove disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno in materia di biglietteria, l’emissione dei titoli di accesso alle partite sarà consentita esclusivamente fino all’orario ufficiale di inizio della gara.

La nuova disposizione sarà applicata a partire dalla gara Pontedera-Varese, in programma domani, domenica 20 settembre, alle ore 15.00 allo stadio Ettore Mannucci, e sarà valida per tutte le successive gare interne di campionato.

Di conseguenza, domani, la Biglietteria Stadio sarà aperta a partire dalle ore 12.00 e chiuderà inderogabilmente alle ore 15.00, in concomitanza con il calcio d’inizio della gara.

Una volta raggiunto l’orario ufficiale di inizio della partita, non sarà più possibile procedere all’emissione di nuovi titoli di accesso.

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