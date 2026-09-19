I Convocati per Mantova-Pisa

Sono 24 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Paolo Bianco per la gara Mantova-Pisa in programma domani (ore 17.15) allo Stadio “Danilo Martelli” e valida per la 5° giornata del Campionato Serie BKT
N° 1 – Simone SCUFFET
N° 3 – Samuele ANGORI
N° 4 – Antonio CARACCIOLO
N° 5 – Simone CANESTRELLI
N° 8 – Filippo PITTARELLO
N° 10 – Matteo TRAMONI
N° 11 – Ichem FERRAH
N° 13 – Andrea PRIMASSO
N° 14 – Felipe LOYOLA
N° 17 – Emanuele RAO
N° 19 – Tomas ESTEVES
N° 21 – Isak VURAL
N° 22 – Leonardo LORIA
N° 24 – Jacopo FROSALI
N° 26 – Francesco COPPOLA
N° 29 – Omar CORREIA
N° 32 – Stefano MOREO
N° 33 – Arturo CALABRESI
N° 36 – Gabriele PICCININI
N° 37 – Andrea PETAGNA
N° 44 – Daniel DENOON
N° 55 – Giuseppe LEONE
N° 72 – Simone ZANON
N° 98 – Alessandro CONFENTE
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