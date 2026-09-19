Primavera 2. Pisa-Spezia 0-3

PISA. Paolini, Ietro, Minisini, Bendinelli, Miglianti (75′ Neri), Landucci (46′ Menicucci), Lucarelli (57′ Ribechini), Saviozzi, Ghizzani, Mainardi (71′ Masini), Paoletti (57′ Haidara). A disposizione. Sebastiano, Benedettini, Lenzoni, Bertacca, Serafini, Bernardini. Allenatore Veloso.
SPEZIA. Doretti, Mazzanti (46′ Ghetti), Michelotti, Vannucci (81′ Di Emidio), Vignali, Gafuri, Cassano, Berti (57′ Longhi), Trentinella (61′ Camara), Carbone (61′ Sartori), Maggiore. A disposizione. Azzoni, Corallo, Francini, Longhi, D’Auria, Trocino, Ceccarelli, D’Ambrosio. Allenatore Lupoli.
Arbitro. Lorenzo Maria Frigo di Parma. Assistenti. Grasso-Dri.
Reti. 9′ Michelotti, 25′ Maggiore, 76′ Vannucci.
Note. Ammoniti Menicucci, Mazzanti, Michelotti. Recupero 1′ pt; 3′ st.
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