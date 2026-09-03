Report allenamento – giovedì 3 settembre

RIGUTINO – Seduta di lavoro intensa questo pomeriggio a Rigutino, dove l’Arezzo ha proseguito la preparazione in vista della trasferta di Verona con una sessione costruita su ritmo, qualità e attenzione ai dettagli. Dopo la fase iniziale di attivazione, il gruppo è stato impegnato in torelli e possessi, esercitazioni utili per aumentare velocità di pensiero, gestione della palla e reattività nelle transizioni. A seguire, spazio al lavoro tecnico‑tattico, con focus sulle soluzioni da applicare in gara e sulle uscite pulite dalla pressione avversaria. La squadra tornerà ad allenarsi domani allo stadio, a porte chiuse, per rifinire gli aspetti strategici legati alla sfida del Bentegodi. Al termine della seduta, il direttore sportivo Nello Cutolo e mister Cristian Bucchi incontreranno i giornalisti in sala stampa per fare il punto sulla chiusura del mercato e presentare il percorso di avvicinamento alla partita contro il Verona.