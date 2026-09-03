È attiva la prevendita per Castellanzese-Pontedera, prima giornata di Serie D Girone D, in programma domenica 6 settembre, alle ore 15:00, allo stadio “Provasi” di Castellanza (VA).
I tagliandi per assistere all’incontro nel settore ospiti sono disponibili sul circuito Mailticket e presso il Point “Pontedera Cuore Granata”, in Piazza Martiri della Libertà (aperto giovedì 10-12 e 17-20; venerdì 10-12:30 e 17-20; sabato 10-12:30 e 17-20), oppure allo stadio “Provasi” il giorno della partita, con i seguenti prezzi:
– INTERO: €12,00 più i diritti di prevendita.
– RIDOTTO (DONNE, OVER 65): €10,00 più i diritti di prevendita.
– FINO AI 16 ANNI: ingresso gratuito presentando documento di identità.
La partita sarà visibile gratuitamente in diretta sul canale Youtube USD Castellanzese 1921.
L’articolo INFO BIGLIETTI: CASTELLANZESE-PONTEDERA proviene da U.S. Città di Pontedera.