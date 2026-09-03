INFO BIGLIETTI: CASTELLANZESE-PONTEDERA

I tagliandi per assistere all’incontro nel settore ospiti sono disponibili sul circuito Mailticket e presso il Point “Pontedera Cuore Granata”, in Piazza Martiri della Libertà (aperto giovedì 10-12 e 17-20; venerdì 10-12:30 e 17-20; sabato 10-12:30 e 17-20), oppure allo stadio “Provasi” il giorno della partita, con i seguenti prezzi: