I volti nuovi del Pisa Sporting Club protagonisti del primo Media Day della stagione nerazzurra.

La Sala Stampa “Passaponti” della Cetilar Arena ha ospitato una serie di conferenze di presentazione dei calciatori ingaggiati dal Club durante la sessione estiva del calciomercato 2026-2027. Introdotti dal Direttore Sportivo Leonardo Gabbanini, che ha tracciato un bilancio delle operazioni nerazzurre, si sono alternati di fronte ai microfoni Alessandro Confente, Omar Correia, Ichem Ferrah, Giuseppe Leone, Tommaso Marras, Andrea Petagna, Filippo Pittarello, Emanuele Rao e Simone Zanon

Ecco, direttamente dal canale ufficiale del Club, pensieri e parole dei protagonisti:

<p>The post Pisa SC, i volti nuovi si presentano first appeared on Pisa Sporting Club.</p>