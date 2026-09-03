Ieri. Oggi. Sempre.

Il Pisa Sporting Club lancia il Third Kit ufficiale della stagione 2026-2027 restando in equilibrio tra il passato e il presente, in un mix di emozioni iniziato domenica scorsa in occasione della gara vinta contro il Catanzaro.

Sugli spalti della Cetilar Arena, un gruppo selezionato di tifosi nerazzurri di ogni età ha avuto l’onore di indossare in anteprima il nuovo kit. Ad ognuno di loro è stata consegnata una macchina fotografica ‘usa e getta’, da utilizzare per raccontare attraverso immagini in puro stile vintage ogni istante della giornata tipo di un tifoso nerazzurro.

Un salto nel passato, come quello del nuovo Third Kit del Pisa SC che rappresenta un omaggio alle nostre radici più profonde traendo ispirazione da un modello indossato, e amato, a metà degli anni Ottanta. Lo storico logo dello Sporting Club e le strips Adidas colorate di rosso come punto di contatto con la bandiera su cui campeggia la Croce Pisana completano un quadro destinato ad emozionare chiunque indossi questa maglia che debutterà ufficialmente nella trasferta di domenica prossima in casa della Juve Stabia

Il nuovo Third Kit ufficiale è già disponibile presso il Pisa Store di via di Banchi e, ovviamente, nello store online https://store.pisasportingclub.com/

<p>The post Il nuovo Third Kit è un tuffo nel passato first appeared on Pisa Sporting Club.</p>