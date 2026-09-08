Report allenamento – martedì 8 settembre

PALAZZO DEL PERO – Seduta pomeridiana per l’Arezzo, che è tornato al lavoro al “Giulio Gori” con una sessione differenziata tra i reparti, nel solco della gestione abituale post‑gara. Il gruppo è stato infatti diviso in due: i giocatori impiegati a Verona hanno svolto un programma dedicato composto da esercizi di prevenzione e lavoro metabolico, utile a favorire il recupero e a riportare gradualmente il carico verso i livelli standard. Per tutti gli altri, invece, la seduta ha previsto attivazione, possessi palla, un segmento di lavoro specifico con palla e, in chiusura, una partita finale ad alta intensità per consolidare le indicazioni dello staff tecnico. La squadra tornerà in campo domani, mercoledì 9 settembre, con una nuova seduta pomeridiana a Rigutino.