Report allenamento – mercoledì 16 settembre

RIGUTINO – Nel pomeriggio odierno, al campo Giusy Conti di Rigutino, la S.S. Arezzo ha sostenuto una partita amichevole contro la formazione Primavera, utile per mettere minuti nelle gambe e testare soluzioni tattiche. La squadra di mister Cristian Bucchi usufruirà domani, giovedì 17 settembre, di un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per venerdì 18 settembre al Città di Arezzo, con una seduta a porte chiuse. Al termine, il tecnico amaranto incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa.