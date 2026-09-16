Mantova-Pisa, info biglietti

La Società Mantova 1911 informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Mantova-Pisa, 5° giornata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 20 settembre 2026 (ore 17.15) allo Stadio “Martelli”.
Secondo quanto disposto dalle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Pisa potranno acquistare biglietti soltanto nel settore ospiti e, solo ed esclusivamente, se in possesso della Tessera del Tifoso della Società nerazzurra.
I biglietti saranno disponibili fino alle ore 19.00 di sabato 29 settembre 2026, presso tutti i punti vendita abilitati Ticketone sul territorio nazionale e on line al seguente link https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/52987/90600728/mantova-vs-pisa-serie-bkt
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