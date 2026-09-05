Settore giovanile: Domani riparte il campionato dell’Under 17

Riparte domani il cammino dell’Under 17 dell’Arezzo, prima formazione del vivaio a tornare in campo per l’avvio ufficiale della nuova stagione. Gli amaranto debutteranno alle 10:30 al Centro Sportivo “Le Caselle”, dove affronteranno il Lecce in una sfida che segna l’inizio del percorso nel campionato nazionale di categoria. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LGI Channel, offrendo a tifosi e appassionati la possibilità di seguire da casa l’esordio della squadra guidata dallo staff del settore giovanile. Un appuntamento importante per il vivaio amaranto, che inaugura così il proprio calendario ufficiale con una gara di prestigio e un palcoscenico nazionale.