La Pianese torna in campo quest’oggi, sabato 5 settembre, nella trasferta laziale contro il Guidonia Montecelio, valida per la terza giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Il calcio d’inizio è fissato alle 18:00. Per la sfida, l’allenatore bianconero Andrea Zanchetta ha diramato le convocazioni: sono 23 i calciatori disponibili.

Di seguito, l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluca Astaldi, Alessandro Mariani, Andrea Zambuto.

Difensori: Francesco Chesti, Tommaso Corti, Luca Ercolani, Lorenzo Masetti, Gabriele Morelli, Nicola Pintus.

Centrocampisti: Marco Bertini, Tommaso Casalino, Matteo Colombo, Leonardo Di Cosmo, Claudio Martey, Francesco Proietto, Carlo Maria Testa, Manuel Tirelli.

Attaccanti: Leonardo Bellini, Luca Fabrizi, Simone Ianesi, Gabriele Negri, Lorenzo Peli, Kleidi Xhani.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Guidonia Montecelio – Pianese, i bianconeri convocati da Andrea Zanchetta proviene da U.S. Pianese.