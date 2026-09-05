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Statistiche e Curiosità della sfida con la Juve Stabia

Il Pisa Sporting Club si prepara ad affrontare domenica (Stadio “Menti”, ore 15.00) la Juve Stabia, nel match valido per la 3° giornata del Campionato Serie BKT. Andiamo ad analizzare le statistiche e le curiosità della prossima sfida grazie agli Opta Facts by Stats Perform:

  1. La Juve Stabia ha vinto soltanto una delle sei sfide giocate contro il Pisa in Serie BKT, ovvero quella per 2-0, del 29 settembre 2024, grazie alle reti di Marco Varnier e Gabriele Artistico; un pareggio e quattro sconfitte, compresa la più recente del febbraio 2025 chiudono il parziale.
  2. Dopo cinque match senza vittorie (3N, 2P), la Juve Stabia ha vinto la sfida dell’ultimo turno di campionato contro la Sampdoria per 2-1; le Vespe potrebbero infilare due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dallo scorso gennaio (contro Bari e Virtus Entella in quel caso).
  3. La Juve Stabia ha perso l’ultimo match interno di Serie BKT contro il Frosinone (0-1); i campani potrebbero subire due ko di fila in gare caslinghe per la prima volta dal loro ritorno nella competizione (2024/25), mentre in generale non accade dalle prime tre partite della stagione 2019/20 (la prima di queste proprio contro il Pisa, sotto la gestione di Fabio Caserta).
  4. Il Pisa ha pareggiato soltanto una delle ultime 14 partite (8V, 5P) di Serie BKT: quella per 3-3 contro il Südtirol del 9 maggio 2025; nel dettaglio, i nerazzurri hanno disputato tutte le ultime quattro gare all’Arena Garibaldi e torneranno a giocare una gara in trasferta nel torneo per la prima volta dal 4 maggio 2025, quando persero di misura (1-0) sul campo del Bari, con Filippo Inzaghi come allenatore.
  5. Il Pisa, che guida la Serie BKT con sette sequenze su azione di almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area, affronta la Juve Stabia, ferma a quota due in questa stagione.
  6. Nicola Pietrangeli ha segnato un gol contro il Pisa in Serie BKT, il 9 maggio 2025, con la maglia del Südtirol, all’Arena Garibaldi. Il difensore dei campani ha segnato tutte le cinque reti nel torneo nei secondi tempi di gioco e su sviluppi di palla inattiva (due a seguito di corner e tre da punizione indiretta).
  7. Due dei tre giocatori che hanno preso parte a più conclusioni (somma di tiri totali + occasioni create) in queste prime due giornate di campionato vestono la maglia del Pisa: Mattéo Tramoni primo in questa classifica con 14 (a pari merito con Mohammed Chakir, dell’Ascoli) e Andrea Petagna (13).

Questi i precedenti:

Partite Juve Stabia Vittorie Pareggi Pisa Vittorie Juve Stabia Gol Pisa Gol
Totale confronti in Serie BKT: 6 1 1 4 6 13
In casa della Juve Stabia: 3 1 0 2 3 7

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