Statistiche e Curiosità della sfida con la Juve Stabia

Il Pisa Sporting Club si prepara ad affrontare domenica (Stadio “Menti”, ore 15.00) la Juve Stabia, nel match valido per la 3° giornata del Campionato Serie BKT. Andiamo ad analizzare le statistiche e le curiosità della prossima sfida grazie agli Opta Facts by Stats Perform:
- La Juve Stabia ha vinto soltanto una delle sei sfide giocate contro il Pisa in Serie BKT, ovvero quella per 2-0, del 29 settembre 2024, grazie alle reti di Marco Varnier e Gabriele Artistico; un pareggio e quattro sconfitte, compresa la più recente del febbraio 2025 chiudono il parziale.
- Dopo cinque match senza vittorie (3N, 2P), la Juve Stabia ha vinto la sfida dell’ultimo turno di campionato contro la Sampdoria per 2-1; le Vespe potrebbero infilare due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dallo scorso gennaio (contro Bari e Virtus Entella in quel caso).
- La Juve Stabia ha perso l’ultimo match interno di Serie BKT contro il Frosinone (0-1); i campani potrebbero subire due ko di fila in gare caslinghe per la prima volta dal loro ritorno nella competizione (2024/25), mentre in generale non accade dalle prime tre partite della stagione 2019/20 (la prima di queste proprio contro il Pisa, sotto la gestione di Fabio Caserta).
- Il Pisa ha pareggiato soltanto una delle ultime 14 partite (8V, 5P) di Serie BKT: quella per 3-3 contro il Südtirol del 9 maggio 2025; nel dettaglio, i nerazzurri hanno disputato tutte le ultime quattro gare all’Arena Garibaldi e torneranno a giocare una gara in trasferta nel torneo per la prima volta dal 4 maggio 2025, quando persero di misura (1-0) sul campo del Bari, con Filippo Inzaghi come allenatore.
- Il Pisa, che guida la Serie BKT con sette sequenze su azione di almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area, affronta la Juve Stabia, ferma a quota due in questa stagione.
- Nicola Pietrangeli ha segnato un gol contro il Pisa in Serie BKT, il 9 maggio 2025, con la maglia del Südtirol, all’Arena Garibaldi. Il difensore dei campani ha segnato tutte le cinque reti nel torneo nei secondi tempi di gioco e su sviluppi di palla inattiva (due a seguito di corner e tre da punizione indiretta).
- Due dei tre giocatori che hanno preso parte a più conclusioni (somma di tiri totali + occasioni create) in queste prime due giornate di campionato vestono la maglia del Pisa: Mattéo Tramoni primo in questa classifica con 14 (a pari merito con Mohammed Chakir, dell’Ascoli) e Andrea Petagna (13).
Questi i precedenti:
|Partite
|Juve Stabia Vittorie
|Pareggi
|Pisa Vittorie
|Juve Stabia Gol
|Pisa Gol
|Totale confronti in Serie BKT: 6
|1
|1
|4
|6
|13
|In casa della Juve Stabia: 3
|1
|0
|2
|3
|7
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