Settore giovanile: Ingresso dell’A.S.D. Acquaviva nel Network Affiliate

La S.S. Arezzo comunica l’ingresso ufficiale dell’A.S.D. Acquaviva. all’interno del Network Affiliate amaranto, il progetto dedicato alla crescita condivisa delle realtà calcistiche del territorio e allo sviluppo di un modello tecnico comune. Il contratto di affiliazione è stato regolarmente sottoscritto, sancendo l’avvio di una collaborazione strutturata che prevede attività congiunte di formazione, aggiornamento metodologico, supporto tecnico e iniziative rivolte ai settori giovanili. L’ingresso dell’A.S.D. Acquaviva nel Network rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di una rete di club che condividono valori, visione e obiettivi di crescita, rafforzando il legame tra la S.S. Arezzo e le società del territorio. La S.S. Arezzo dà il benvenuto all’A.S.D. Acquaviva. e augura buon lavoro in vista delle attività programmate per la stagione sportiva