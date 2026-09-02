Report allenamento – mercoledì 2 settembre

RIGUTINO – Ripresa di ritmo e intensità nel pomeriggio amaranto a Rigutino, dove l’Arezzo ha proseguito la preparazione settimanale con una seduta costruita su carichi crescenti e situazioni di gioco ad alta partecipazione. Dopo una fase iniziale di attivazione, il gruppo è stato impegnato in un circuito di forza mirato a consolidare resistenza e potenza nei cambi di direzione. A seguire, spazio alle esercitazioni con duelli, proposte utili per lavorare su aggressività, tempi di intervento e gestione dell’uno contro uno. La seduta si è chiusa con le partite a pressione, ritmo alto e spazi ridotti, per stimolare velocità di pensiero, intensità e reattività nelle transizioni. L’Arezzo tornerà ad allenarsi domani, giovedì 3 settembre, alle 18 a Rigutino, proseguendo il percorso di avvicinamento ai prossimi impegni.