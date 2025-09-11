Bohdan Popov ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028

Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Bohdan Popov per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028.
”
Sono contento di aver rinnovato il contratto, ad Empoli sto bene e sono molto felice di giocare qui – ha dichiarato il numero 77 azzurro -. Ci tengo a ringraziare la società per la fiducia dimostrata, il mister e i miei compagni che mi hanno sempre aiutato. L’inizio di stagione è stato positivo, ma non dobbiamo fermarci. Voglio continuare a lavorare per dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati
”.
Continua a leggere su empolifc.com