OneFootball Tv consolida la distribuzione de LAB Channel

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE – Un’altra importante novità è l’estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv. Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.