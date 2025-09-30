Posted on 30 Settembre 2025 by Redazione Primavera, Benevento-Empoli si giocherà sabato 4 ottobre alle 12.00 La Lega B ha reso nota la programmazione della quarta giornata del campionato Primavera 2 2025/26. La sfida tra Benevento e Empoli si giocherà sabato 4 ottobre alle ore 12.00 al Centro Sportivo Avellola di Benevento. Continua a leggere su empolifc.com Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X Fai clic per condividere su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra) Pocket Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Stampa Correlati Empoli