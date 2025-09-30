Guido Pagliuca: “In campo per fare quei punti che danno valore ai sacrifici che fa il gruppo”

Nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena, il tecnico azzurro Guido Pagliuca ha parlato in vista della sfida contro il Monza.







“Abbiamo analizzato la gara con la Carrarese – ha dichiarato il tecnico azzurro –, le cose buone e quelle da migliorare. Dobbiamo ripartire da ciò che dipende da noi e da ciò in cui possiamo migliorare subito, come l’aspetto caratteriale ed il desiderio di fare quei punti che danno valore ai sacrifici che fa il gruppo. Dobbiamo avere un desiderio forte, si deve vedere su ogni pallone ed in ogni secondo della gara. Il Monza ha tredici-quattordici calciatori dello scorso anno mentre noi ne abbiamo ventuno nuovi, loro sono una squadra che sta vivendo una situazione di risultati simili alla nostra. Sarà una partita in cui c’è l’esigenza di fare punti, una gara difficile per entrambe. L’episodio potrà incidere e il fattore agonistico sarà dominante”.

“Siamo alla quinta gara, ci manca la vittoria dalla prima giornata – ha aggiunto –. Vogliamo tornare alla vittoria con tutte le nostre energie e con tutta la nostra voglia di farlo. Siamo consapevoli di aver ricevuto qualche critica in queste ultime due partite, quando abbiamo fatto cose meno buone e qualcosa di giusto. La critica ci deve dare forza interiore per crescere, a dare di più sul campo ed aggredire il momento con tenacia e senso di efficacia per tutta la gara, che è un qualcosa che ricerchiamo. Le critiche ci devono dare rabbia e attenzione, vanno trasformate in positività. Siamo consapevoli della nostra forza, del nostro percorso e della nostra giovane età”.





“Dobbiamo essere focalizzati sul presente – ha concluso Pagliuca –. Davanti all’errore si deve avere la forza interiore di reagire, di accettare una critica e trasformarla in positivo ed in energia che porta attenzione, applicazione e fame nel lavoro. Questo ti fa migliorare. I ragazzi danno il massimo ogni giorno, sono convinto che con l’unione del gruppo la squadra può crescere e togliersi delle soddisfazioni. Ci siamo focalizzati nel recuperare energie e cercare di presentarsi alla partita con grande carattere, forza e desiderio di fare bene sul campo. Dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare e fare bene noi”.











