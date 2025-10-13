Empoli-Venezia, tutte le info sulla vendita dei biglietti

). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili presso i punti vendita speciali Empoli Point, Empoli Store e Unione Clubs Azzurri.

. Per ritirare il biglietto Under 14 è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su

è vietata ai residenti della Provincia di Venezia ed è attiva nei soli punti vendita di Empoli oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302. La vendita online è attiva per i possessori della Fidelity Card Empoli Member, sottoscritta entro la data del 6 ottobre 2025, collegandosi al sito







PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)





Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.00







UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)







Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30





Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello stadio, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 15.30 fino all’inizio della partita. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.







COME RIVENDERE L’ABBONAMENTO











La piattaforma di riferimento è Vivaticket, al sito





empolifc.vivaticket.it





, con l’organizzatore dell’evento che può andare a rendere immediatamente disponibile il biglietto una volta comunicata l’indisponibilità. La cessione del posto permetterà all’abbonato di ricevere una percentuale pari al 40% del prezzo di vendita per la gara in quel settore sulla rivendita: la percentuale riconosciuta al tifoso non sarà un rimborso monetario ma un credito su Wallet digitale (Moneycard) utilizzabile sul sistema di biglietteria come modalità di pagamento parziale o totale su nuovi biglietti o abbonamenti futuri per le gare dell’Empoli Football Club. Qualora il tuo posto non venisse rivenduto ti sarà restituito il girono della partita.





Per rivedere l’abbonamento visita la pagina dedicata sul nostro sito:







https://www.empolifc.it/rivendita-abbonamento









MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) saranno in vendita dalle ore 16.00 di martedì 14 ottobre al prezzo di € 20,00 nei punti vendita VIVATICKET e tramite web con la modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC





https://empolifc.vivaticket.it/index.php







(si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).





Come da determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n.41 del 7 ottobre 2025 la vendita dei biglietti è riservata esclusivamente ai possessori della Venezia FC Supporters Card. Si ricorda inoltre che i residente nella provincia di Venezia potranno acquistare esclusivamente i biglietti del settore ospiti, sempre e solo se della Venezia FC Supporters Card. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se online) o esibizione (se presso ricevitorie) di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).

La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 18 ottobre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

INFO GENERALI











Così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità, rilasciando obbligatoriamente il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita. Si richiede di esibire un documento o carta di identità per ogni biglietto da acquistare dove sia riportata la residenza del titolare. In fase di vendita libera ogni spettatore potrà acquistare fino a quattro biglietti. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www.empolifc.com). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti, eludendo le modalità di acquisto dei biglietti, sarà punito a termini di legge. In particolare in caso di biglietto a tariffa «RIDOTTO» al momento dell’ingresso allo stadio sarà verificato il diritto alla riduzione. Nel caso fosse riscontrate irregolarità o incongruenze nei controlli, non sarà consentito l’accesso allo stadio. Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio. Segnaliamo, infatti, che sarà precluso l’acceso allo stadio ed il rimborso del tagliando, qualora l’intestatario del biglietto non possa mostrare un documento di identità in originale ed in corso di validità, attestante la residenza. Si ricorda inoltre che è obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.





