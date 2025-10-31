Gli Opta Facts della sfida tra Entella e Empoli

La Virtus Entella ha perso due delle tre gare interne contro l’Empoli in Serie B (1V), ma ha sempre segnato almeno due reti in ciascuna delle sfide (sei totali); in generale, solo contro il Bari (quattro) i liguri hanno realizzato più di un gol per più match consecutivi nel torneo cadetto (tre anche contro Cesena e Vicenza).