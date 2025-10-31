Verso Entella-Empoli: il racconto dei precedenti in casa ligure

Sfida numero 15 domani a Chiavari tra Virtus Entella ed Empoli. Nei 14 precedenti complessivi, il bilancio sorride agli azzurri, con 7 successi, 4 pareggi e 3 vittorie liguri; guardando solo le gare giocate in Liguria, , 7 gli incroci totali, 3 successi per l’Entella e 4 affermazioni per l’Empoli senza mai un pareggio

Il primo confronto tra le due formazioni risale al 19 febbraio 1928, tredicesima giornata del girone C della Seconda Divisione Nord, con gli azzurri vittoriosi 5-3 grazie alle doppiette di Salimbeni e Nigiotti e al gol di Turi. La prima affermazione ligure arriva invece nel campionato 1942/43, con un 2-1 interno. Bisogna attendere oltre 25 anni per rivedere la sfida: stagione 1968/69, ventesima giornata di Serie C, e pareggio per 1-1, con rete di Ludovisi per l’Empoli. L’anno seguente nuovo pareggio, stavolta a reti inviolate. Nel campionato 1970/71 arriva il secondo successo per i padroni di casa, 2-1, mentre nella stagione successiva, sempre in Serie C, gli azzurri tornano a vincere, 1-0, grazie al gol di Bonetti.

Le sfide più recenti si sono tutte giocate in Serie B. Nell’ottobre 2017 vittoria dell’Empoli per 3-2: Simic e Donnarumma portano avanti la squadra di Vivarini, poi le reti di De Luca e La Mantia riportano la gara in equilibrio prima del gol decisivo nel finale di Pasqual. Nel dicembre 2019 vittoria ligure per 2-0 firmata Morra e Paolucci, mentre l’ultimo precedente, datato dicembre 2020, ha visto gli azzurri imporsi con un netto 5-2: Entella avanti con Costa, poi poker di Leonardo Mancuso e rete di Haas dopo il momentaneo 2-4 di Poli a fissare il punteggio finale.

Ecco, nel dettaglio, tutti i precedenti tra Virtus Entella e Empoli a Chiavari:

1927/28 Seconda Divisione Nord Entella-Empoli 3-5

1942/43 Serie C Entella-Empoli 2-1

1968/69 Serie C Entella-Empoli 1-1

1969/70 Serie C Entella-Empoli 0-0

1970/71 Serie C Entella-Empoli 2-1

1971/72 Serie C Entella-Empoli 0-1

2017/18 Serie B Entella-Empoli 2-3

2019/20 Serie B Entella-Empoli 2-0

2020/21 Serie B Entella-Empoli 2-5