Gli Opta Facts della sfida tra Modena e Empoli

Gli Opta Facts di Modena-Empoli, nona giornata di Serie BKT 2025/26 in programma
venerdì 24 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio Alberto Braglia di Modena.
-
Il Modena non vince da quattro gare di fila contro l’Empoli in Serie BKT (1N, 3P) e, nella storia della competizione, solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza successi contro gli Azzurri: sei incontri tra il 1950 e il 2008 (2N, 4P).
-
Le nove sfide tra Modena ed Empoli disputate in casa dei canarini in Serie BKT sono in totale equilibrio, con tre successi per parte e tre pareggi; nello specifico, i padroni di casa non vincono un match interno contro i toscani nella competizione dal 22 settembre 2009 (2-0) – due pareggi e due sconfitte da allora.
-
Con 18 punti dopo otto gare giocate, il Modena ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie BKT nell’era dei tre punti a vittoria: quella del 2001/02, quando chiuse il campionato al secondo posto con conseguente promozione in Serie A.
-
L’Empoli ha ottenuto solo due vittorie dopo le prime otto gare giocate (4N, 2P) e nell’era dei tre punti a vittoria solo una volta ha fatto peggio a questo punto del torneo in Serie BKT: zero successi nel 2012/13 – campionato tuttavia concluso con l’accesso ai play-off da quarta classificata in regular season.
-
Il Modena è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato – quattro, incluso il più recente esclusi gli autogol – ed è anche una delle quattro a non aver subito reti con questo fondamentale, assieme a Carrarese, Frosinone e Palermo.
-
Francesco Zampano ha segnato due gol contro l’Empoli in Serie BKT e contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (due anche contro Brescia e la sua attuale squadra); il classe ’93 è, inoltre, il giocatore di movimento del Modena finora rimasto in campo più a lungo in questo torneo (684′).
-
Stiven Shpendi ha già eguagliato il suo miglior score realizzativo in un campionato di Serie BKT: quattro gol – in sette presenze – come quelli segnati la scorsa stagione in 25 gare giocate con la Carrarese; escludendo le reti su rigore, in questo torneo solo Joel Pohjanpalo e il compagno di squadra Bohdan Popov hanno segnato altrettante reti.
Continua a leggere su empolifc.com