Primavera 2. Pisa-Monopoli 4-1

PISA.
Vukovic,
Bendinelli,
Bacciardi
(82′
Mazzantini),
Malfatti,
Mbambi,
Casarosa
(82′
Bolognini),
Vivace
(72′
Ribechini),
Cenerini,
Buffon
(64′
Novak),
Bettazzi
(72′
Menicucci),
Tosi.
A
disposizione.
Luppichini,
Raggi,
Conti,
Battistella,
Mainardi,
Barsacchi.
Allenatore
Innocenti.
MONOPOLI.
De
Michele,
Paparella,
Dahche
(82′
Fino),
Karim,
Cirone,
Lamacchia
(72′
Morrone),
Ettore
(72′
Albergo),
Castiglione,
Dudic
(46′
Manzari),
Balasanov
(64′
Bernardis),
Merlanti.
A
disposizione.
Castiglione,
De
Paolo,
Positano.
Allenatore
D’Ermilio.
Arbitro.
Damiano
Volpi
de
La
Spezia.
Assistenti.
Marino-Fedolfi.
Reti.
13′
Buffon
(rigore),
19′
Bacciardi,
29′
Dudic,
43′
Mbambi,
57′
Tosi.
Note.
Ammoniti
Casarosa,
Bettazzi.
Recupero.
1′
pt;
2′
st