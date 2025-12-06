Diciasettesima giornata, Serie C Sky Wifi: Livorno-Arezzo 2-1

LIVORNO-AREZZO 2-0

LIVORNO: Seghetti; Mawete, Baldi, Noce, Antoni; Biondi (24’st Odjer), Hamlili, Marchesi (37’st Bonassi); Peralta (37’st Panaioli); Dionisi (24’st Cioffi), Di Carmine. A disp: Tani, Ciobanu, Nwachukwu, Malva, Calvosa, Panattoni, Haveri, Marinari. All: Venturato.

AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Tito (37’st Righetti); Eklu (24’st Iaccarino), Guccione (17st’ Ravasio), Chierico (37’st Meli); Pattarello, Cianci, Tavernelli (24’st Djamanca). A disp: Trombini, Galli, Gigli, Arena, Sussi, Perrotta. All: Bucchi.

Arbitro:Di Francesco di Ostia Lido

RETI: 38’Dionisi (L), 14’st’Noce (L), 54’rig.Pattarello

Note: Ammoniti Cianci (A), Di Carmine (L), Hamlili (L), Peralta (L), Eklu (A), Iaccarino (A), Bonassi (L). Espulso il collaboratore tecnico Antei (A)

LIVORNO – Il derby dell’Armando Picchi si chiude con una battuta d’arresto per l’Arezzo, che cade 2-1 contro il Livorno e incassa la seconda sconfitta stagionale. Una gara intensa, la 51ª nella storia tra le due squadre, che ha visto i padroni di casa imporsi grazie alle reti di Dionisi e Noce. In terra labronica il bilancio resta favorevole ai livornesi: 12 vittorie, 9 pareggi e 4 successi amaranto. L’ultimo sorriso dell’Arezzo risaliva al marzo 2023, con il roboante 4-0 che spianò la strada verso la promozione in Serie C. Sul piano tecnico, Bucchi ha confermato il 4-3-3 con Tito titolare sulla corsia sinistra al posto di Righetti. Venturato ha risposto con il 4-3-1-2, affidando a Peralta il compito di agire alle spalle di Dionisi e Di Carmine.

Primo tempo: