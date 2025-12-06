Diciasettesima giornata, Serie C Sky Wifi: Livorno-Arezzo 2-1

LIVORNO-AREZZO 2-0
LIVORNO: Seghetti; Mawete, Baldi, Noce, Antoni; Biondi (24’st Odjer), Hamlili, Marchesi (37’st Bonassi); Peralta (37’st Panaioli); Dionisi (24’st Cioffi), Di Carmine. A disp: Tani, Ciobanu, Nwachukwu, Malva, Calvosa, Panattoni, Haveri, Marinari. All: Venturato.
AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Tito (37’st Righetti); Eklu (24’st Iaccarino), Guccione (17st’ Ravasio), Chierico (37’st Meli); Pattarello, Cianci, Tavernelli (24’st Djamanca). A disp: Trombini, Galli, Gigli, Arena, Sussi, Perrotta. All: Bucchi.
Arbitro:Di Francesco di Ostia Lido
RETI: 38’Dionisi (L), 14’st’Noce (L), 54’rig.Pattarello
Note: Ammoniti Cianci (A), Di Carmine (L), Hamlili (L), Peralta (L), Eklu (A), Iaccarino (A), Bonassi (L). Espulso il collaboratore tecnico Antei (A)
LIVORNO – Il derby dell’Armando Picchi si chiude con una battuta d’arresto per l’Arezzo, che cade 2-1 contro il Livorno e incassa la seconda sconfitta stagionale. Una gara intensa, la 51ª nella storia tra le due squadre, che ha visto i padroni di casa imporsi grazie alle reti di Dionisi e Noce. In terra labronica il bilancio resta favorevole ai livornesi: 12 vittorie, 9 pareggi e 4 successi amaranto. L’ultimo sorriso dell’Arezzo risaliva al marzo 2023, con il roboante 4-0 che spianò la strada verso la promozione in Serie C. Sul piano tecnico, Bucchi ha confermato il 4-3-3 con Tito titolare sulla corsia sinistra al posto di Righetti. Venturato ha risposto con il 4-3-1-2, affidando a Peralta il compito di agire alle spalle di Dionisi e Di Carmine.
Primo tempo:
L’Arezzo, imbattuto in trasferta fino a oggi (6 vittorie e 2 pareggi) e forte del miglior attacco del girone B, parte con personalità. Guccione e Tavernelli creano le prime occasioni, mentre Venturi risponde presente sul sinistro di Peralta. Al 38’ arriva il vantaggio Livorno: palla persa da Cianci, ripartenza fulminea e conclusione di Dionisi deviata da Guccione che si insacca alle spalle di Venturi. Prima dell’intervallo, Cianci sfiora il pari con un sinistro potente, ma Seghetti salva con un grande intervento.
Secondo tempo:
Nessun cambio all’intervallo, ma la ripresa si apre con un Livorno aggressivo. L’Arezzo prova a reagire con Chierico, che calcia alto da posizione defilata, ma al 14’ arriva il raddoppio: punizione di Dionisi, cross di Mawete e colpo di testa vincente di Noce per il 2-0. Bucchi corre ai ripari inserendo Ravasio, Iaccarino e Varela, passando al 4-2-4. Gli amaranto sfiorano il gol con Gilli, fermato sulla linea da Antoni, ma la lucidità nelle giocate non basta per riaprire il match. Ci riuscirà Pattarello nel recupero su recupero, ma è troppo tardi.
Commento finale:
Per l’Arezzo è la seconda sconfitta in campionato, dopo una striscia di otto risultati utili consecutivi in trasferta. Gli amaranto restano in corsa per il titolo d’inverno, ma dovranno ritrovare subito compattezza e concretezza nelle ultime due gare prima della sosta.