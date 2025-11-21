Gli Opta Facts della sfida tra Avellino e Empoli

Dopo il successo per 1-0 ai danni del Catanzaro, l’Empoli potrebbe vincere due gare di fila in una singola stagione di Serie BKT per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2021 (quattro in quel caso, senza mai subire gol). Tuttavia, i toscani hanno perso quattro delle prime cinque trasferte stagionali in questo campionato (1V) e dall’inizio degli anni ’50, solo nel 1999/00 e nel 2011/12 hanno subito più sconfitte dopo i primi sei match esterni giocati in un singolo torneo cadetto (1N, 5P in entrambi i casi).