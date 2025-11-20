300 volte grazie capitano: per Luca Simeoni un traguardo storico con la maglia della Pianese

A Pontedera Luca Simeoni ha tagliato un traguardo che vale una carriera: 300 presenze con la maglia della Pianese.
300 volte a difendere i nostri colori.
300 volte a guidare la squadra con esempio, sacrificio e passione.
300 volte con le zebrette.
La storia della nostra società, che Luca continua a onorare ogni giorno dentro e fuori dal campo.
Grazie Capitano, per ogni battaglia e per tutto ciò che ancora verrà.
(Ufficio Stampa US Pianese)
