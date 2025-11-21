Le curiosità di Avellino-Empoli





A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Avellino e Empoli, valida per la tredicesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domani, sabato 22 novembre, alle ore 15.00 allo Stadio Partenio Adriano Lombardi di Avellino.











I PRECEDENTI: VANTAGGIO IRPINO







– Sono 7 i precedenti fra le due squadre in terra irpina: 3 le vittorie dei biancoverdi di casa (ultima 3-2 nella serie B 2017/18), 2 i pareggi (sempre per 1-1, ultimo nella serie C-1 1994/95) e 2 successi azzurri (ultimo 1-0 nella serie B 2008/09). Nella storia i primi due confronti in Serie A: 1-0 toscano nel 1986/87, 1-0 biancoverde nel 1987/88.





IL TURN-OVER BIANCOVERDE







– Avellino una delle 5 squadre cadette che fa sempre i 5 cambi per partita nelle prime 12 giornate, 60 su 60, come Palermo, Pescara, Modena e Carrarese.





I SUBENTRI DI RUSSO







– Raffaele Russo uno dei 3 giocatori cadetti 2025/26 che entra più volte a gara in corso, 10 in 12 giornate, come Cichella (Frosinone) e Mendes (Modena).





SFIDA TRA LE PIÙ ESPULSE







– Di fronte 2 delle 3 squadre della B 2025/26 che hanno finora subito più espulsioni, 4 per parte, come lo Spezia.





I GOL DEI SUBENTRANTI AZZURRI







– Empoli squadra regina della B 2025/26 per reti di subentranti, 5 già siglate, come Pescara, Carrarese e Palermo.





TOSCANI SVAGATI NEI 15’ FINALI DI GARA







– Empoli distratto nei 15’ finali di gara. 6 le reti subite dai liguri fra 76’ e 90’ inclusi recuperi, come l’Entella.





SIMIC E TUTINO GLI EX AZZURRI OGGI NELL’AVELLINO







– Sono due gli ex azzurri oggi nelle fila degli irpini: Lorenco Simic ha giocato ad Empoli nella prima parte della stagione 2017/18, collezionando 15 presenze e 3 reti; Tutino ha invece vestito la maglia azzurra dal gennaio all’agosto 2020, per un totale di 17 presenze e 4 reti.





SFIDA TECNICA INEDITA







– Inedita sfida tecnica fra Raffaele Biancolino ed Alessio Dionisi.





DIRIGE FOURNEAU







– Gara affidata a Francesco Fourneau di Roma: in serie B vanta 79 presenze con bilancio di 39 successi interni, 20 esterni e 20 pareggi. In stagione cadetta conta 3 presenze, con 2 successi in casa ed 1 esterno. Con l’Avellino 1 vittoria e 2 sconfitte su 3 incroci, ultimo dei quali datato 18 maggio 2018, vittoria biancoverde a Terni, 2-1, in B. Con l’Empoli 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte su 6 precedenti.









