Dalla 13a giornata la





Serie BKT





torna sulla Rai. Lo farà su





Rai Sport





, con un programma dedicato, il sabato sera e curato dalla redazione calcio. L’accordo consentirà al campionato di ampliare la propria visibilità e agli appassionati di avere un nuovo canale dove seguire l’andamento della seconda divisione italiana.

L’emittente pubblica ha aderito alla Offerta al mercato che la





Lega Serie B





ha messo a disposizione dei broadcaster nelle scorse settimane.

La conduzione della trasmissione, che si chiamerà





‘Serie B al 90°’





, andrà in onda a mezzanotte e conterrà tutte le sintesi delle partite giocate al venerdì e al sabato e sarà affidata a





Giacomo Capuano





. In studio con lui ospiti e opinionisti. ‘Serie B al 90°’ sarà poi disponibile dal termine della diretta su





Rai Play





, la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che permette di rivedere on demand i programmi.

L’acquisto del pacchetto Immagini salienti consentirà inoltre a Rai di poter mandare in onda le altre partite del weekend nei vari contenitori sportivi previsti dal palinsesto.

L’accordo con Rai, che mancava dalla stagione 2020/2021, è biennale e comprende eventuali playoff e playout.

Il via domani, sabato 22 novembre con il weekend di gare della





13a giornata.