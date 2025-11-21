Posted on by

La Serie BKT torna sulla Rai

Da domani, sabato 22 novembre, parte su Rai Sport ‘Serie B al 90°’ con tutti gli highlights del torneo





Dalla 13a giornata la 


Serie BKT


 torna sulla Rai. Lo farà su 


Rai Sport


, con un programma dedicato, il sabato sera e curato dalla redazione calcio. L’accordo consentirà al campionato di ampliare la propria visibilità e agli appassionati di avere un nuovo canale dove seguire l’andamento della seconda divisione italiana.

L’emittente pubblica ha aderito alla Offerta al mercato che la 


Lega Serie B


 ha messo a disposizione dei broadcaster nelle scorse settimane.

La conduzione della trasmissione, che si chiamerà 


‘Serie B al 90°’


, andrà in onda a mezzanotte e conterrà tutte le sintesi delle partite giocate al venerdì e al sabato e sarà affidata a 


Giacomo Capuano


. In studio con lui ospiti e opinionisti. ‘Serie B al 90°’ sarà poi disponibile dal termine della diretta su


 Rai Play


, la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che permette di rivedere on demand i programmi.

L’acquisto del pacchetto Immagini salienti consentirà inoltre a Rai di poter mandare in onda le altre partite del weekend nei vari contenitori sportivi previsti dal palinsesto.

L’accordo con Rai, che mancava dalla stagione 2020/2021, è biennale e comprende eventuali playoff e playout.

Il via domani, sabato 22 novembre con il weekend di gare della 


13a giornata.

