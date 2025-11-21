Da domani, sabato 22 novembre, parte su Rai Sport ‘Serie B al 90°’ con tutti gli highlights del torneo
Dalla 13a giornata la
Serie BKT
torna sulla Rai. Lo farà su
Rai Sport
, con un programma dedicato, il sabato sera e curato dalla redazione calcio. L’accordo consentirà al campionato di ampliare la propria visibilità e agli appassionati di avere un nuovo canale dove seguire l’andamento della seconda divisione italiana.
L’emittente pubblica ha aderito alla Offerta al mercato che la
Lega Serie B
ha messo a disposizione dei broadcaster nelle scorse settimane.
La conduzione della trasmissione, che si chiamerà
‘Serie B al 90°’
, andrà in onda a mezzanotte e conterrà tutte le sintesi delle partite giocate al venerdì e al sabato e sarà affidata a
Giacomo Capuano
. In studio con lui ospiti e opinionisti. ‘Serie B al 90°’ sarà poi disponibile dal termine della diretta su
Rai Play
, la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che permette di rivedere on demand i programmi.
L’acquisto del pacchetto Immagini salienti consentirà inoltre a Rai di poter mandare in onda le altre partite del weekend nei vari contenitori sportivi previsti dal palinsesto.
L’accordo con Rai, che mancava dalla stagione 2020/2021, è biennale e comprende eventuali playoff e playout.
Il via domani, sabato 22 novembre con il weekend di gare della
13a giornata.
