Computer Gross & Empoli Football Club: ancora dieci anni insieme per investire nel futuro, nello sport e nel territorio

Computer Gross ed Empoli Football Club annunciano il rinnovo della loro partnership per i prossimi dieci anni, un nuovo e importante capitolo di una storia iniziata oltre vent’anni fa, che rappresenta una delle collaborazioni più solide e longeve del panorama calcistico e sportivo.

Il rapporto tra Computer Gross, leader nel panorama distributivo informatico italiano, ed Empoli FC nasce molti anni fa e si fonda su valori condivisi: la vicinanza al territorio, l’attenzione alla comunità e la volontà di contribuire alla crescita sociale, culturale e sportiva della città. Grazie a questo forte attaccamento e alla collaborazione reciproca, sono stati raggiunti numerosi successi e importanti traguardi. La partnership non è soltanto un sostegno sportivo, ma un gesto di appartenenza e responsabilità: un investimento emotivo, culturale e sociale volto a supportare un simbolo della città e a partecipare attivamente al suo sviluppo.

Il rinnovo decennale conferma la solidità di questa visione condivisa. Computer Gross continuerà a essere al fianco dell’Empoli sia attraverso la presenza del proprio logo sulle divise, sia attraverso il consolidamento del naming “Computer Gross Arena” che, frutto di un percorso pluriennale e ulteriormente valorizzato dai recenti annunci, si configura come un asset di crescente rilevanza territoriale e nazionale. Un percorso che, partendo proprio dal naming, includerà anche il sostegno alla riqualificazione dello stadio, un’iniziativa strategica per il futuro del Club e della città, con l’obiettivo di realizzare un impianto moderno, funzionale e all’avanguardia, capace di migliorare l’esperienza dei tifosi e di generare ulteriore valore per il territorio.

“La solidità della relazione con Empoli FC, la condivisione dei valori e la fiducia reciproca – ha dichiarato Duccio Castellacci, Amministratore Delegato di Computer Gross – hanno reso naturale questo investimento così importante e ambizioso. Siamo estremamente orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con un contratto della durata di dieci anni, qualcosa di unico nella nostra storia comune. Questo accordo rappresenta non solo il riconoscimento di quanto costruito in oltre vent’anni di collaborazione, ma anche la volontà di continuare a crescere insieme, mettendo al centro la città, i tifosi e le nuove generazioni”.

“La partnership con Computer Gross è una delle più importanti e rappresentative del nostro percorso – ha dichiarato Rebecca Corsi, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Empoli FC. – Un rapporto costruito nel tempo, con valori comuni e una visione condivisa. Il rinnovo decennale conferma la solidità di questo legame e la volontà di proseguire insieme un cammino basato su continuità, progettualità e crescita. Per noi è fondamentale poter contare su un partner che crede nel nostro lavoro e nel futuro del Club, sostenendoci con passione e serietà”.

Computer Gross ed Empoli Football Club si preparano così a scrivere un nuovo capitolo di una storia fatta di passione, crescita e obiettivi condivisi, con la determinazione di continuare a creare valore per la comunità, il Club e il territorio, guardando al futuro con unità, ambizione e senso di appartenenza