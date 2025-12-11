Trasferta in Irpinia per la Primavera; aria di derby per Under 14 e Under 13

Impegnativa
trasferta
in
casa
dell’Avellino
per
la
Primavera
di
mister
Innocenti
che
proverà
a
restare
attaccata
al
vertice
del
Girone
B;
in
trasferta
anche
gli
Under
17
a
Reggio
Emilia.
Gli
Under
16
affronteranno
la
Juventus,
mentre
Under
14
e
Under
13
andranno
a
far
visita
alla
Fiorentina
Campionato
PRIMAVERA
2
Avellino-Pisa
(sabato,
ore
11.30)
Campo
“Russo”,
via
Venticano,
Avellino
Campionato
UNDER
17
Reggiana-Pisa
(domenica,
ore
15.00)
Campo
“Cremaschi”,
via
Tintoria
10,
Vezzano
Campionato
UNDER
16
Pisa-Juventus
(sabato,
ore
16.00)
Campo
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli
Campionato
UNDER
14
Fiorentina-Pisa
(domenica,
ore
17.15)
Campo
“Astori”,
via
Pian
di
Ripoli,
Viola
Park
Campionato
UNDER
13
Fiorentina-Pisa
(domenica,
ore
19.00)
Campo
“Astori”,
via
Pian
di
Ripoli,
Viola
Park
Campionato
ESORDIENTI
2°
ANNO
Pisa-Pontedera
(domenica,
ore
11.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Pisa-Pontedera
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Due
sole
gare
in
programma
per
il
settore
femminile
delle
giovanili
nerazzurre;
le
Juniores
saranno
di
scena
in
casa
della
Rondinella
mentre
le
Under
17
ospiteranno
il
Livorno
per
il
più
classico
dei
derby
Campionato
JUNIORES
Rondinella-Pisa
(sabato,
ore
16.00)
Campo
“Panara”,
via
Detti,
Ponte
a
Greve
Campionato
UNDER
17
Pisa-Livorno
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato