Posted on by

L’Empoli Football Club in visita natalizia all’Ospedale Pediatrico Meyer

Nel pomeriggio di ieri una delegazione dell’Empoli FC ha fatto visita all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per il tradizionale appuntamento natalizio.

Regali colorati di azzurro e un momento per scambiarsi gli auguri, ma soprattutto l’occasione per portare un sorriso a chi sta vivendo un periodo difficile: anche quest’anno la Onlus Empoli For Charity ha contribuito a rendere più speciale il Natale dei piccoli pazienti dell’ospedale fiorentino.


Una delegazione formata da mister Dionisi e dai calciatori Marco Curto, Rares Ilie, Matteo Lovato, Matteo Lovato, Nosa Obaretin, Pietro Pellegri, Edoardo Saporiti, Samuele Perisan e Bohdan Popov, ha incontrato alcuni piccoli pazienti, consegnando loro doni e trascorrendo momenti di serenità e vicinanza. Un gesto semplice ma significativo, capace di trasmettere calore e sostegno a chi affronta un percorso delicato.

La visita ha inoltre rafforzato il legame tra l’Empoli FC e l’Ospedale Pediatrico Meyer, un rapporto che si rinnova di anno in anno e che testimonia l’impegno del Club e di Empoli For Charity nel sostenere chi ogni giorno si prende cura della salute dei più piccoli.

Continua a leggere su empolifc.com