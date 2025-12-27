Empoli-Frosinone 1-1

Finisce pari al Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Frosinone: vantaggio ospite di Raimondo, pari azzurro di Nasti.
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Tosto (78’ Curto), Guarino, Obaretin; Ceesay, Ghion (66’ Ignacchiti), Yepes (46’ Degli Innocenti), Moruzzi; Shpendi, Ilie (75’ Haas); Nasti (66’ Konate). All. Dionisi
A disposizione: Perisan, Gasparini; Belardinelli, Ebuehi, Popov, Carboni, Bianchi
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Bracaglia, Monterisi, Cittadini, Marchizza (75’ Corrado); Calò, Gelli (75’ Grosso); Ghedjemis, Koutsoupias (89’ Barcella), Kvernadze (89’ Masciangelo); Raimondo (83’ Zilli). All. Alvini
A disposizione: Sherri, Pisseri, Biraschi, Cichella, Vergani, Kone.
ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce (Trinchieri-Laghezza; Caruso; Volpi/Fourneau)
MARCATORI: 16’ Raimondo, 24’ Nasti
AMMONITI: Yepes, Kvernadze, Cittadini
