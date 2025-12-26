Le parole di mister Alessio Dionisi alla vigilia di Empoli-Frosinone

“Il Frosinone non mi sorprende – ha dichiarato il tecnico azzurro –, 37 punti non sono cosa da poco dopo 17 giornate. Difficilmente ci si arriva a questo punto della stagione. Lo scorso anno hanno finito in crescendo, sono una squadra giovane con giocatori di prospettiva. Siamo le due squadre più giovani del campionato, per certi aspetti ci somigliamo. Sarà una gara bella da giocare sul nostro campo davanti ai nostri tifosi, sarebbe bello poter festeggiare la fine dell’anno con un risultato positivo. Vogliamo dare un segnale. Il Frosinone sta inanellando tanti risultati positivi, non sarà facile interrompere il loro percorso. Troveremo una squadra fisicamente difficile da affrontare, sono preparati in un certo modo e lo si vede in campo: tengono la stessa intensità per tutta la partita”.

“Hanno giocatori bravi nei duelli – ha proseguito –, che stanno incidendo molto, certo hanno anche una organizzazione corale. Dovremo limitare le loro individualità da squadra e poi serve coraggio. Non sarà semplice fermare i loro attacchi esterni, sono una squadra verticale quando vanno in transizione. Per quanto riguarda noi, dovremo essere migliori con la palla rispetto all’ultima partita ma possiamo farlo, sappiamo che creano tanto ma che ti danno la possibilità di attaccare perché giocano a viso aperto. Servirà finalizzare le occasioni che avremo. Ci dovremo andare a prendere le nostre possibilità, sia di creare che di fare un risultato positivo”.

“Mi piace vedere la squadra che riporta in gara quello che si è provato durante la settimana – ha concluso Dionisi –. Con il Mantova non abbiamo fatto benissimo con la palla. Però è stata una vittoria bella, sudata, non dico insperata ma serviva l’episodio. La squadra si è compattata. Si fanno risultati anche cosi, quando si dimostra di essere squadra. La partita scorsa ha dato risposte positive, i ragazzi si sono aiutati, hanno accettato la gara sporca e bruttina. Domani sarà diverso, affronteremo la capolista. Giochiamo contro una squadra in salute, dovremo essere bravi in una gara difficile”.