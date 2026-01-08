Baralla e Campaniello convocati dalla nazionale Under 18
Alessio Baralla e Thomas Campaniello sono stati convocati dal tecnico della nazionale Under 18 Massimiliano Favo per un’amichevole contro la Spagna in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 11.30 (diretta su Vivo Azzurro TV) alla Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
