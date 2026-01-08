Martey guarda già al Carpi: “Bel momento, vogliamo cavalcarlo”

L’esterno bianconero si è soffermato sul momento della squadra

“Per noi è un momento di totale felicità. Abbiamo lavorato tanto per ottenere questa vittoria e siamo molto contenti di essere riusciti a centrarla contro un avversario forte come l’Ascoli. Vincere aiuta a lavorare meglio in settimana, per cui vogliamo proseguire su questa strada”. A commentare il momento in casa bianconera è Claudio Martey. La Pianese, infatti, ha iniziato l’anno nel migliore dei modi: il pirotecnico successo sull’Ascoli, oltre ai tre punti, è valso il sesto risultato utile consecutivo. Il giocatore si è soffermato anche sul lavoro che la squadra sta profondendo in vista del prossimo impegno: “Noi diamo il massimo sempre. Il clima di questi giorni non ci sta aiutando, i campi neanche, ma non vogliamo cercare alibi. Come gruppo – spiega l’esterno amiatino – diamo sempre il massimo e lo stesso faremo per cercare di ottenere il miglior risultato possibile domenica a Carpi”. Contro la formazione emiliana l’obiettivo per i ragazzi di Birindelli è provare ad allungare ulteriormente la striscia: “Di fronte troveremo un avversario molto forte. Sono una bella squadra, ma noi ci faremo trovare pronti anche per questa battaglia. Speriamo di portare a casa i tre punti”.

Martey conclude tracciando un bilancio della sua esperienza con la maglia della Pianese fino ad oggi: “Qui mi sto trovando molto bene, sia con la società, che con lo staff che con i miei compagni. Sono contento della stagione che sto facendo, ma lavoro per migliorare ancora, magari facendo qualche gol e qualche assist in più”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

