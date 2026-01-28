Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la venitudesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.
Giuseppe Mucera di Palermo l’arbitro di Empoli-Modena, gara in programma sabato 31 gennaio alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Fabiano Preti di Mantova e Stefano Galimberti di Seregno gli assistenti; Mario Perri di Roma 1 il IV uomo; Francesco Cosso di Reggio Calabria il Var e Michael Fabbri di Ravenna l’Avar.
Mucera, al primo anno nella Can B, ha diretto questa stagione nove sfide di Serie B e due di Coppa Italia. Un precedente per parte: con gli azzurri la sfida casalinga di ottobre contro il Monza pareggiata 1-1, col Modena la sconfitta casalinga col Venezia 1-2 dello scorso dicembre.
