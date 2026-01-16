Gli Opta Facts della sfida tra Empoli e Südtirol

L’Empoli è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in questo campionato: sei – già record nella sua storia a questo punto del torneo – sulle 10 totali (3V, 1P), compresa l’ultima contro il Frosinone (1-1). Inoltre, soltanto Venezia e Frosinone hanno segnato più reti (20 a testa) nelle sfide interne della Serie BKT 2025/26 rispetto ai toscani (17, come il Palermo).