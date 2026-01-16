Gli Opta Facts della sfida tra Empoli e Südtirol

-
Gli Opta Facts di Empoli-Südtirol, ventesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 17 gennaio alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.
Empoli e Südtirol si affrontano per la seconda volta in Serie BKT, dopo il match di andata (2-1 per gli azzurri lo scorso ottobre); dopo aver vinto i primi due incroci in assoluto nella competizione contro squadre toscane nel torneo (entrambi contro il Pisa nel 2022/23), gli altoatesini non hanno più strappato la posta piena in nessuno di tutti i successivi otto match contro formazioni di questa regione nel torneo: quattro pareggi, compreso il più recente contro la Carrarese, e altrettante sconfitte nel parziale.
Il Südtirol non vince da 11 trasferte di Serie BKT – l’ultimo successo nel torneo lontano dal Druso risale all’1 maggio 2025, contro il Palermo – da allora, nove pareggi e due sconfitte, compresa la più recente contro la Juve Stabia. Inoltre, i biancorossi potrebbero subire due ko esterni di fila nella competizioni per la prima volta da marzo-aprile 2025 (contro Mantova e Salernitana).
L’Empoli è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in questo campionato: sei – già record nella sua storia a questo punto del torneo – sulle 10 totali (3V, 1P), compresa l’ultima contro il Frosinone (1-1). Inoltre, soltanto Venezia e Frosinone hanno segnato più reti (20 a testa) nelle sfide interne della Serie BKT 2025/26 rispetto ai toscani (17, come il Palermo).
Dopo un digiuno di 13 partite consecutive (8N, 5P), il Südtirol ha ritrovato il successo nell’ultimo turno di campionato contro lo Spezia (2-1); gli altoatesini potrebbero vincere due match di fila per la prima volta in questo torneo, mentre in generale non accade loro nella competizione da aprile-maggio 2025 (tre in quel caso, contro Juve Stabia, Palermo e Cosenza).
Südtirol ed Empoli sono due delle tre squadre che hanno registrato finora la più bassa percentuale di passaggi riusciti nel terzo finale di campo nel torneo in corso: 59.9% gli altoatesini, ultimi in questa classifica, e 63.7% i toscani; tra loro, lo Spezia, col 61.9%.
Tra i giocatori che hanno creato il 100% delle occasioni per i compagni su azione in questa Serie BKT, solo Francesco Zampano (29/29) ne ha create più di Salvatore Molina (28/28, al pari di John Yeboah). In generale, il classe 1992 è il calciatore del Südtirol che ha mandato più spesso al tiro un proprio compagno nel campionato in corso (28 volte, appunto).
Rares Ilie – che ha trovato il gol nell’ultimo turno di campionato alla sua 29ª presenza in Serie BKT – ha fornito sette assist nelle ultime due stagioni di campionato (dal 2024/25): nel periodo, tra chi conta almeno lo stesso numero di passaggi vincenti nella competizione, soltanto Tommaso Berti (7A, classe 2004) è più giovane del rumeno (classe 2003).
