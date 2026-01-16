Mister Alessio Dionisi: “Dovremo fare il massimo ed essere bravi a dare continuità alle prestazioni”

Nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena, il tecnico azzurro Alessio Dionisi ha parlato in vista della sfida contro il Südtirol

“Domani affronteremo un avversario da prendere con le pinze – ha dichiarato il tecnico azzurro –, una squadra giusta per le idee di calcio del suo allenatore, che conosce benissimo la Serie B. Il Sudtirol ha ottenuto tanti risultati positivi in trasferta, ne ha fatti otto su dieci gare, ha perso solo due volte: un percorso esterno da primi posti. Ci attende una gara difficile, non scontata nel risultato, dovremo essere bravi a dare continuità alle prestazioni e ad adeguarci alla partita che sarà fatta di corsa, palle aeree, riattacchi veloci. Si soffre in tutte le partite, in questa categoria è così, noi stiamo migliorando i nostri tifosi. Il Sudtirol ci vorrà limitare ma noi abbiamo le qualità per metterli in difficoltà, dovremo crearci le nostre occasioni perché non te ne danno molte. Domani non possiamo pensare di giocare a ritmi bassi, loro sono la squadra che recupera più palloni del campionato in attacco, hanno baricentro alto e sanno interrompere l’azione nel modo giusto”.







“Dovremo sfruttare anche il fatto di giocare davanti al nostro pubblico – ha proseguito –. Quando fai bene in trasferta poi dopo hai una opportunità nella successiva partita in casa. Giocheremo contro una squadra non abbordabile, che non è di un livello inferiore al nostro, hanno fatto dei risultati importanti in trasferta. E poi noi non siamo degli schiacciasassi. Il Sudtirol ha fatto sei gol da rimessa laterale, hanno delle qualità maggiori rispetto ad altri e per sopperire dovremo portare la gara dalla nostra parte, sulle nostre qualità. Domani qualche cambio di formazione potrebbe esserci in funzione della partita e dell’avversario che affrontiamo”.







“Dovremo fare il massimo – ha concluso Dionisi –, dobbiamo dare valore ai risultati fatti e questo succede quando dai continuità di prestazione. Faremo il massimo per conquistare un risultato positivo. Ho visto una settimana di lavoro giusta da parte dei ragazzi, dal primo giorno di allenamenti. Alla fine non vorrei che dopo la partita ci dicessimo: meno male che abbiamo vinto a Cesena. Ma preferirei si dicesse che abbiamo dato tutto”.

﻿



