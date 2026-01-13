La Nazionale Under 21 ad Empoli; giovedì 26 marzo la sfida contro la Macedonia del Nord

Il Carlo Castellani Computer Gross Arena ospiterà giovedì 26 marzo la sfida tra Italia Under 21 e Macedonia del Nord, valida per la settima giornata di qualificazione alla fase finale degli Europei Albania-Serbia 2027.





Gli Azzurrini di Silvio Baldini, secondi nel girone alle spalle della Polonia (15 punti contro 18), ripartiranno nella loro rincorsa ad Albania e Serbia 2027, sede della prossima fase finale, quando alla conclusione del Gruppo E mancheranno ormai solo quattro partite: le due di marzo (si gioca anche il 31 in Svezia) e quelle del prossimo ottobre (giovedì 1 e lunedì 5, entrambe in casa: prima con l’Armenia, poi lo scontro diretto coi polacchi).

MACEDONIA DEL NORD – Sarà la seconda partita della storia dell’Under 21 contro la Macedonia del Nord. L’unico precedente, infatti, è proprio la gara d’andata di queste Qualificazioni Europee. A decidere la sfida del ‘Petar Miloshevski’ di Bitola fu il gol di Luca Marianucci.

La Nazionale Under 21 tornerà a Empoli per la sesta volta, dove è imbattuta con tre successi e due pareggi. La prima apparizione risale al 19 novembre 1986, nelle qualificazioni europee, quando l’Italia pareggiò 1-1 contro la Svizzera: vantaggio azzurro firmato Onorati e pareggio svizzero di Stoll. Successivamente gli Azzurrini disputarono due amichevoli: nel 2001 contro la Bielorussia, vinta 2-0 grazie alle reti di Maccarone e Marchionni, e nel febbraio 2011 contro l’Inghilterra, decisa nel finale da un gol di Macheda. L’Italia Under 21 tornò poi a Empoli nel settembre 2021, ancora per le qualificazioni europee, imponendosi 3-0 sul Lussemburgo con i gol di Pirola e Cancellieri e l’autorete di Olesen. L’ultimo precedente a livello di Under 21, come detto, è quello del novembre 2024, terminato 2-2 contro la Francia: Azzurrini in vantaggio con Casadei, raddoppio di Ambrosino e rimonta francese nella ripresa grazie alle reti di Cherki e Atangana.

Per quanto riguarda la Nazionale maggiore, il Carlo Castellani Computer Gross Arena ha ospitato nel giugno 2024 l’Italia guidata da Luciano Spalletti nel test contro la Bosnia ed Erzegovina, in preparazione a EURO 2024, concluso con la vittoria per 1-0 grazie al gol di Frattesi. In precedenza, nel maggio 2017, un’Italia “sperimentale” superò 8-0 San Marino, con tripletta di Lapadula (poi passato a vestire la maglia della Nazionale peruviana) e le reti di Petagna, Caldara, Politano e Ferrari, oltre a un’autorete. Ad Empoli si sono disputate anche due gare della Nazionale A Femminile: l’amichevole Italia-Cile del gennaio 2019, vinta 2-1 con i gol di Mauro e Tarenzi, e Italia-Danimarca dell’ottobre 2020, gara di qualificazione europea persa 3-1, con rete azzurra firmata da Giacinti.