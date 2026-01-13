Il centrocampista classe 2004 saluta Piancastagnaio

L’US Pianese comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Filippo Puletto al Carpi, formazione nella quale aveva già militato nella stagione 2024/25. La società ringrazia Filippo per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto durante la sua esperienza con la maglia bianconera e gli augura le migliori fortune personali e professionali.

(Ufficio Stampa US Pianese)

