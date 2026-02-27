Lunedì 2 marzo a Torre del Lago la presentazione della 76ª Viareggio Cup e della 7ª Viareggio Women’s Cup

Lunedì 2 marzo alle 11 al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago si terrà la presentazione della 76ª Viareggio Cup (9-23 marzo) e della 7ª Viareggio Women’s Cup (9-12 marzo): nell’occasione, oltre al calendario, saranno resi noti i vincitori dei premi e le iniziative collaterali. Verrà anche ufficializzato il nome del calciatore che leggerà il giuramento di apertura della manifestazione prima della gara inaugurale di lunedì 9 marzo.

